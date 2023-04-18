المسيلة: العثور على الشيخ المفقود

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة من العثور على الشخص المفقود بمنطقة واد الرشيقة بلدية المعاريف.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم العثور على الشخص المفقود بمنطقة واد الرشيقة بلدية المعاريف ولاية المسيلة. و الذي انطلقت عملية البحث عليه يوم أمس على الساعة 21سا 50د. عملية البحث تمت من طرف مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح الدرك الوطني و مواطني المنطقة تم العثور عليه صبيحة اليوم على الساعة 08سا30د على قيد الحياة. بإقليم بلدية الخبانة و هو شيخ يبلغ من العمر حوالي 73 سنة