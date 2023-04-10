المسيلة: العثور على الطفل المفقود باولاد سيدي ابراهيم

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على الطفل المفقود منذ ليلة أمس ببلدية اولاد سيدي ابراهيم ولاية المسيلة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الإثنين. فقد تم العثور على الطفل المفقود البالغ من العمر 14 سنة على الساعة 04 سا 20 د. على بعد 10 كلم عن مكان إقامته و هو في صحة جيدة.

للإشارة فقد تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 23سا 44د من أجل البحث عن طفل يبلغ من العمر 14 سنة. مفقود بقرية صديق بن يحيى بلدية اولاد سيدي إبراهيم ولاية المسيلة