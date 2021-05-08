المسيلة.. العثور على جثة الشاب المفقود في فيضانات بوسعادة

أخبار الجزائر
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المسيلة.. العثور على جثة الشاب المفقود في فيضانات بوسعادة
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، من العثور على جثة الشاب المفقود بسبب فيضانات بوسعادة في المسيلة.

وتم العثور على جثة الشاب، بالوادي المحاذي لمطار الديس.


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