المسيلة: العثور على مذبح غير شرعي للمداجن وإتلاف 100 كلغ من الدواجن

تم العثور على مذبح للدواجن ينشط بطريقة غير شرعية، ببلدية حمام الضلعة، بالمسيلة، بمنطقة الحوران، بالمحلات المهنية.

وحسب بيان ديوان الإعلام لولاية المسيلة، فقد تم العثور على المذبح بتاريخ 20 فيفري، وفي اطار عملية الرقابة الدورية التي قامت بها فرقة الرقابة والغش لمصالح التجارة لولاية المسيلة، وبالتنسيق مع مصالح الفلاحية للولاية، في اطار الفرقة المختلطة “تجارة-بيطرة”.

وكإجراء وقائي و حفاظا على صحة و سلامة المستهلك من الامراض المتنقلة عن طريق الحيوان، تم سحب واتلاف 100 كلغ من الدواجن بقيمة مالية اجمالية قدرها 16.000.00 دج.

كما تم حجز العتاد المستعمل المتمثل في 11 قفص بلاستيكي، آلة نزع الريش، 2معالف بلاستيكية، 2معالف حديدية، مشرب ماء، ميزان الكتروني، قارورة غاز بوتان، موقد، سخان غاز، مصباح انارة كبير الحجم.