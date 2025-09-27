المسيلة: العثور على مفقود بعين الحجل وتواصل البحث عن آخر

أفادت مصالح الحماية المدنية عين الحجل بولاية المسيلة، صباح اليوم السبت، بالعثور على أحد الشخصين المفقودين بمنطقة أولاد مولاهم، حيث يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 25 سنة، وقد تم إسعافه ونقله إلى مستشفى سيدي عيسى.

وتتواصل في الأثناء عمليات البحث عن الشخص الثاني، في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة أمس.

يشار أن مصالح الحماية المدنية سبق وأن باشرت عملية بحث موسّعة عن شخصين مفقودين جرفتهما السيول. جراء التقلبات الجوية التي شهدها الولاية خلال الساعات الأخيرة.

