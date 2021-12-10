المسيلة: العثور على 3 جثث داخل أحد المنازل في ونوغة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في المسيلة، حوالي الساعاة الستايعة من صباح اليوم الأربعاء، لأجل حادث إختناق 5 أشخاص بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم هذا التدخل على مستوى حي 30 مسكن ببلدية امجدل. أين تم انقاذ واسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم لغاز أول اكسيد الكربون.

ويتعلق الأمر بعائلة مكونة من الأم والأب والأبناء، أين تعرضوا لحالة غثيان خفيف وصداع، حيث تم اسعافهم ونقلهم نحو عيادة امجدل.

كما أشار البيان، إلى أنه وبعد معاينة الشقة والاطلاع على قناة تصريف الغازات بالعمارة، تم العثور عليها وهي مسدودة في الأعلى ببقايا وعش الحمام.

لذلك، دعت مديرية الحماية المدنية، المواطنين وخاصة سكان العمارات، لتفقد المدخنة الجماعية لأجل سلامتهم.

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إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة من الموت إختناقا بالغاز ببني صاف في عين تموشنت

هذا وتمكنت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببني صاف بولاية عين تموشنت من إنقاذ عائلة متكونة من 5 أفراد من موت محقق.

وحسب مصادر النهار فقد عثر على العائلة في حالة إغماء داخل منزلهم العائلي ببلدية سيدي الصافي بعين تموشنت. عقب تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون من مسخن حمام المنزل إذ أشارت ذات المصادر أن ربة البيت كانت تستحم لأطفالها.

كما تم إسعاف أفراد العائلة وتتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و36 سنة من طرف ذات العناصر في عين المكان وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

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