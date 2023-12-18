المسيلة.. الغلق المؤقت لأسواق الماشية ومنع التجمع للحيوانات

أصدر والي ولاية المسيلة طيار نجم الدين، اليوم الإثنين، قرارا يتضمن الغلق المؤقت لأسواق الماشية ومنع التجمع للحيوانات عبر إقليم الولاية.

ويأتي هذا القرار بعد تأكد إصابة مواشي في مستثمرة فلاحية في خطوطي سد الجير بالحمى القلاعية.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإنه تفاديا لإنتشار مرض، تقرر مؤقتا، حسب تطور الوضعية الوبائية لمرض الحمى القلاعية، غلق جميع أسواق الماشية الأسبوعية واليومية ويمنع كل تجمع للحيوانات عبر إقليم الولاية إلى غاية استقرار الوضعية الصحية.

كما ستخضع عملية تنقل الحيوانات خاصة منها الحساسة (أبقار. ماعز – غنم) لشروط من بينها حيازة شهادة صحية تثبت سلامة الماشية من الحمى القلاعية. يضيف المصدر نفسه.

كما تم تكليف كل من الامين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الولاية، مدير المصالح الفلاحية، مدير التجارة وترقية الصادرات رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية رئيس الغرفة الفلاحية بتنفيذ ما جاء في هذا القرار.