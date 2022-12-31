قناة النهار المسيلة: الكثبان الرملية والجبال الصخرية ببوسعادة.. وجهة السياح لقضاء عطلة نهاية السنة بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:05 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jSWpP اقرأ أيضا عين تموشنت : إستفحال ظاهرة سرقة الحديد والنحاس بشوارع ومرافق بلديات الولاية قناة النهار 15 ديسمبر زيادات في الأجور يقرها رئيس الجمهورية .. هذه بعض تفاصيل كيفية الزيادة قناة النهار 26 ديسمبر رغم تراجع الإقبال.. جزائريون يختتمون عامهم بالحلويات قناة النهار 31 ديسمبر الجزائر ترحب بإفريقيا.. شان2022 قناة النهار 30 ديسمبر مجتمع: خلطات توابل خاصة بالأطباق التقليدية الجزائرية .. مشروع عبير للأسترزاق قناة النهار 20 ديسمبر النهار ترندينغ: رجل مخادع يمتهن حرفة التسول في وهران ومبابي يصنع الحدث في إحتفالات الأرجنتين قناة النهار 24 ديسمبر نقاط بيع للأسماك بأسعار مقننة .. المستهلك يختار بالطارف قناة النهار 21 ديسمبر أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق قناة النهار 20 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر حسين أشيو: سبب خسارة المغرب هي خيارات الركراكي الخاطئة و عدم جاهزية اللاعبين قناة النهار 14 ديسمبر