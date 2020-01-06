المسيلة.. النيابة العامة تلتمس 10 سنوات ضد مير بوسعادة و6 متهمين آخرين

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالمسيلة، عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد كل من رئيس بلدية بوسعادة السابق، و6 متهمين آخرين.

والتمست النيابة العامة عقوبة عشر سنوات نافذة ضدّ المير السابق وستة آخرين من بينهم الأمين العام للدائرة وموظفين بالمصالح التقنية وأملاك الدولة، و كذا صاحب فندق.

وقد توبع المتهمين بتهم إساءة إستغلال الوظيفة، والأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، وإستغلال النفوذ،

وجنح الحصول على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة، وإخفاء عائدات جرائم الفساد والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

بينما التمس عقوبة الحبس النافذ7 سنوات ضد5 متهمين آخرين في نفس القضية التي تعود إلى العهدة الإنتخابية السابقة.