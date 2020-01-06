عاجل

المسيلة.. النيابة العامة تلتمس 10 سنوات ضد مير بوسعادة و6 متهمين آخرين

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
المسيلة.. النيابة العامة تلتمس 10 سنوات ضد مير بوسعادة و6 متهمين آخرين
بقلم نويس عبد الجلال

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالمسيلة، عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد كل من رئيس بلدية بوسعادة السابق، و6 متهمين آخرين.

والتمست النيابة العامة عقوبة عشر سنوات نافذة ضدّ المير السابق وستة آخرين من بينهم الأمين العام للدائرة وموظفين بالمصالح التقنية وأملاك الدولة، و كذا صاحب فندق.

وقد توبع المتهمين بتهم إساءة إستغلال الوظيفة، والأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، وإستغلال النفوذ،

وجنح الحصول على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة، وإخفاء عائدات جرائم الفساد والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

بينما التمس عقوبة الحبس النافذ7 سنوات ضد5 متهمين آخرين في نفس القضية التي تعود إلى العهدة الإنتخابية السابقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=751988

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com