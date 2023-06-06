المسيلة: انتشال جثة طفل من داخل بركة مائية

انتشلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الملح، في ولاية المسيلة، اليوم الثلاثاء، جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الملح، اليوم الثلاثاء، على الساعة :11سا09د في منطقة القاعو بلدية عين الملح. لاجل غريق في بركة مائية بواد بلسع .

وحسب مديرية الحماية المدنية لاية المسيلة، فقد تم اخراج الطفل متوفي البالغ من العمر 9 سنوات.

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