المسيلة.. انقاذ 31 شخصا كانوا محصورين داخل مركباتهم جراء ارتفاع منسوب المياه

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاحد، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 23سا00د.

ففي ولاية المسيلة فلقد تم إنقاذ 31 شخص كانوا محصورين داخل مركباتهم جراء ارتفاع منسوب مياه الوادي.

وهو ما أدى الى غلق الطريق الوطني رقم 45 ببلدية معاريف بولاية المسيلة.

اما بولاية برج بوعريريج، فلقد تم إمتصاص مياه أمطار حوالي 30 سم، من قرية أولاد مخلوف ببلدية برج غدير بولاية برج بوعريرج.