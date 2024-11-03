المسيلة: انقلاب شاحنة في عين فارس يخلف قتيلاً وجريحين

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة في حادث مرور مميت وقع مساء اليوم في بلدية عين فارس، وذلك جراء انقلاب شاحنة بمنطقة الجنيبية على الطريق الولائي رقم 60.

ووفقاً لما أفادت به الحماية المدنية، وقع الحادث عند الساعة 18:55، حيث هرعت الوحدة الثانوية بعين الملح إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. وعند وصول فرق الإسعاف، وجدوا رجلاً يبلغ من العمر حوالي 50 عاماً محصوراً داخل الشاحنة، وقد تم إخراجه ونقله إلى مستشفى عين الملح، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة