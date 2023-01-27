المسيلة: تحويل سوق الكدية تحسبا لشهر رمضان المبارك

في إطار متابعة تحويل سوق الكدية بمدينة المسيلة بعد ان تم كراءه عن طريق المزايدة. زار عبد القادر جلاوي والي الولاية السوق للوقوف على مدى تقدم استكمال اشغال تهيئته بالمرافق الضرورية. ووضع مربعات التجار، لاسيما منها قسم خضر والفواكه. قسم اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك وغيرها، هذا حتى يفتتح قبل دخول شهر رمضان المبارك.

كما أسدى الوالي تعليمات لرئيس البلدية للاسراع في اجراءات كراء قاعة السينما وتأهيلها وكذلك بالنسبة للسوق الاسبوعي و المحلات التابعة للملعب البلدي الشهيد خلفة احمد.

كما تم في إطار تثمين الممتلكات واعادة تأهيلها، واستكمال اجراءات كراء محطة المسافرين بالمسيلة. التي شارفت على نهاية الاشغال.

وتندرج كل هذه العمليات في اطار تثمين الممتلكات وتحسين مداخيل البلدية. وكذا خلق مناصب شغل واعادة الاعتبار للمرافق والممتلكات التي كانت مهملة. ومن جانب آخر تحسين الاطار المعيشي للساكنة.