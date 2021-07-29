المسيلة: تخصيص 2.5 مليار لإقتناء مولدات الأكسيجين وفتح حساب بنكي لجمع التبرعات

كشف عبد القادر جلاوي والي ولاية المسيلة، أن مستشفيات الولاية لم تشهد إنقطاعا في التزوّد بمادة الأكسيجين. كما أن عملية التموين بهذه المادة تعرف استقرارا نسبيا.

، وقال جلاوي اليوم على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، أنه تم تسجيل بعض التذبذب في بوسعادة أول أمس وقد تم تداركه بسرعة. مشيرا إلى أنه أمر بفتح حساب بنكي لجمع التبرعات المخصصة لإقتناء المساعدات الطبية. تشرف عليه لجنة مشكلة من موظفين ومنتخبين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني. من أجل تنظيم العملية تأطيرها في شكلها القانوني. كاشفا أن منح التراخيص للجمعيات من أجل جمع التبرعات غير متاح حاليا.

و على هامش دورة المجلس الشعبي الوطني، تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 2٫5 مليار سنتيم لإقتناء مولدات الأوكسيجين لفائدة مستشفيات الولاية. بالإضافة إلى 2٫5 مليار سنتيم لإقتناء صهاريج الأوكسيجين