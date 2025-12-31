إعــــلانات
المسيلة.. تسمم امرأة بالغاز المنبعث من “الطابونة”

بقلم عايدة.ع
المسيلة.. تسمم امرأة بالغاز المنبعث من “الطابونة”
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية أمجدل بولاية المسيلة، من أجل إسعاف امرأة أصيبت بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي (طابونة).

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت صبيحة اليوم الأربعاء، على الساعة 06سا 44د بحي البدر. من أجل حادث تسمم بغاز co المنبعث من موقد الطهي (طابونة).

مشيرة أن الحادث خلف تسمم امرأة تبلغ من العمر حوالي 41 سنة لها ضيق في التنفس. تم إسعافها ونقلها نحو عيادة أمجدل.

