المسيلة.. تسمم امرأة بالغاز المنبعث من “الطابونة”

أصيبت امرأة بتسمم بغاز أول أكسيد الكربون CO المنبعث من موقد الطهي داخل حمام المنزل “الطابونة”، بلدية أولاد دراج ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا 14د بتاريخ 2025/01/11 بحي السعادات بلدية أولاد دراج. من اجل تسمم شخص بغاز أول أكسيد الكربون CO المنبعث من موقد الطهي داخل حمام المنزل.

مشيرة ان الحادث خلف إصابة امرأة عمرها 54 سنة لها ضيق في التنفس تم اسعافها ونقلها إلى عيادة أولاد دراج.

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