المسيلة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز في أولاد دراج

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ببلدية أولاد عدي لقبالة، دائرة أولاد دراج، ولاية المسيلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19سا و51دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 50 مسكناً.

وخلّف الحادث تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 3 و30 سنة، أصيبوا بضيق في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة أولاد دراج.