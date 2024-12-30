المسيلة: تسمم 6 أفراد من عائلة واحدة بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية في المسيلة مساء اليوم الاثنين، لإنقاذ ستة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا لتسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، في المسيلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الضحايا جميعهم من الإناث وتتراوح أعمارهن بين سنتين و43 سنة. حيث عانين من ضيق حاد في التنفس نتيجة استنشاق الغاز السام الذي تسرب من السخان الموجود في بهو الطابق الأرضي للمنزل.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابات في عين المكان، قبل نقلهن على وجه السرعة إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.