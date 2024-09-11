المسيلة: تسمّم 6 نساء بغاز أول أكسيد الكربون في سيدي عيسى

وقع مساء، اليوم الأربعاء ،حادث تسمم خطير بغاز أول أكسيد الكربون بحي 150 مسكناً بوسط مدينة سيدي عيسى، ولاية المسيلة. حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية فور تلقيها البلاغ.

الحادث وقع داخل شقة سكنية في عمارة، وأسفر عن إصابة 6 نساء أعمارهم بين 8 و45 سنة، نتيجة استنشاقهن غاز أول أكسيد الكربون.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابات في موقع الحادث من قبل فرق الحماية المدنية. التي قامت بنقلهن إلى المستشفى المحلي لتلقي العناية الطبية اللازمة.