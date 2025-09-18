المسيلة: تسمّم 4 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز داخل سيارة

أصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة، صباح اليوم، بحالة تسمم بغاز البترول المميع (GPL) داخل سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 45 بمنطقة بانيو التابعة لبلدية المعاريف، دائرة شلال بولاية المسيلة.

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية أن الضحايا كانوا يعانون من ضيق في التنفس. حيث تدخلت الفرق في حدود الساعة السابعة و02 دقيقة. وقدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

