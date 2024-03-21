المسيلة: تصدير رابع شحنة لشفرات توربينات الغاز والبخار المولدة للكهرباء نحو هولندا

انطلقت صبيحة الأربعاء بالمسيلة، عملية تصدير رابع شحنة لشفرات التوربينات الغازية والبخارية من وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار، التابعة للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية الموجهة لفائدة شركة جينرال إلكتريك بهولندا.

وصرح يوسف دفداف المدير العام للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية. على هامش عرض شامل حول تصدير الشحنة التي تحتوي على سبعة أطقم ”فريم E9”. انطلاقا من مقر وحدة الصيانة و التصنيع لقطع الغيار في المنطقة الصناعية ذراع الحاجة بمدينة المسيلة. بأن ”هذه الشحنة تعد الرابعة من نوعها ضمن البرنامج الذي التزمت به المؤسسة لتوريد المجمع الهولندي بهذه التجهيزات”.

وأوضح ذات المسؤول أنه بتصدير الشحنة الرابعة من هذه التجهيزات يتم تلبية الطلبية الأولى. ”تحتوي على أربع شحنات” وتسليمها نهائيا وفق العقد المبرم بين الشركتين المذكورتين في أبريل 2017.

وأفاد المتحدث أن ”الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية من خلال وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار بالمسيلة. أوفت بالتزاماتها تجاه الشركة الهولندية، عبر تسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتجهيز الطلبيات من هذه المنتجات”.

وكشف ذات الإطار أنه تم الاتفاق مع شركة جنرال إلكتريك على تعميق التعاون ليشمل مستقبلا تصنيع وتصدير شفرات التوربينات. سواء كانت مصنعة كليا أو نصف مصنعة، مبرزا في السياق أن قطع الغيار المنتج في وحدة المسيلة لصيانة وتصنيع قطع الغيار . “تتماشى مع معايير التصنيع العالمية” باعتبارها تنجز بأدوات تكنولوجية متقدمة وهي ذات جودة رفيعة.

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