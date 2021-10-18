المسيلة: تصدير مواد رسكلة الحديد نحو الهند والصين

أشرف والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي، اليوم الإثنين، على إعطاء إشارة إنطلاق اول شحنة تصدير مواد رسكلة الحديد نحو الهن والصين. عن طريق اتفاقية تربط المديرية العامة للسكة الحديدية والمستثمر المجتمع البيئي “الامتياز”.

وقال الوالي خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها بولاية المسيلة خاصة. وستساعد في دعم النهوض بالجانب الاقتصادي للولاية.

وإنطلقت الرحلة على مستوى محطة القطار أمام محطة المسافرين الجديدة ببلدية المسيلة بإتجاه الهند والصين الشعبية.

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