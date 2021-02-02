المسيلة: تعديل مواقيت الحجر الصحي عبر إقليم كامل الولاية

أصدر والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص تعديل مواقيت الحجر الصحي عبر إقليم الولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية تم تعديل مواقيت الحجر الصحي بولاية المسيلة من الخامسة صباحا إلى غاية العاشرة مساء.

وسيكون قرار تكييف تدابير الحجر الصحي ساري المفعول بداية من يوم غد الأربعاء 3 فيفري 2021

كما قررت مصالح الولاية إعادة الفتح الكلي للقاعات المتعددة الخدمات واماكن الترفيه

وأضاف البيان أن ذات المصالح مددت اوقات نشاط التجار إلى غاية 21:00 ويمس القرار كل من:

تجارة الاجهزة الإلكترومنزلية الديكورات

محلات المفروشات وأقمشة التأثيث

محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب

قاعات الحفلات للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات

المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع