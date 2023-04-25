المسيلة.. تعرض 3 حافلات نقل التلاميذ للرشق بالحجارة

افادت مديرية النقل لولاية المسيلة، أن حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري المسيلة، تعرضت إلى عملية رشق بالحجارة. وهذا أثناء نقل التلاميذ إلى الدراسة.

كما نجم عن حادث الرشق تكسير زجاج 3 حافلات. الأمر الذي أدى إلى تحويلها للصيانة والتأثير على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن. كما كبد الحادث مؤسسة ايتوزا خسائر مالية.

في حين، دعت مديرية النقل أولياء التلاميذ بنداء توعية وتحسيس أبنائهم بتجنب هذه الأعمال والمحافظة على حافلات المؤسسة. لأنها حافلات مخصصة لخدمة المواطن.