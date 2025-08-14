المسيلة.. تعزيز قطاع الصحة ببعثة طبية كوبية متخصصة

كشفت ولاية المسيلة عن وصول بعثة طبية كوبية تضم نخبة من الأطباء والخبراء في أمراض النساء والتوليد، التخدير والإنعاش، وطب الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى مساعدين طبيين مختصين في رعاية المواليد الجدد.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التعاون الصحي وتكريس حرص السلطات العليا على تحسين نوعية الرعاية المقدمة.

ووفق البيان، ستتوزع الفرق الطبية الكوبية على عدد من المؤسسات الاستشفائية بالولاية. تشمل مستشفيات المسيلة، بوسعادة، عين الحجل، بن سرور، ومقرة.

حيث ستتولى تقديم خدمات طبية متقدمة في التوليد، التخدير، ورعاية الأطفال حديثي الولادة. بما يخفف العبء عن الأطقم الطبية المحلية ويسهم في الارتقاء بالمستوى العلاجي.

ومن المنتظر أن يباشر الطاقم الطبي الكوبي مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة. بعد استكمال كافة الترتيبات اللوجستية وتوفير الظروف الملائمة. في مسعى لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية وضمان استجابة أفضل لاحتياجات المرضى عبر تراب الولاية.