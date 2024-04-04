المسيلة: تفكيك شبكات إجرامية تروّج للمخدرات وترتكب سرقات بمقرة

تمكنت قوات الدرك الوطني بالمسيلة بمدينة مقرة من تفكيك أربع شبكات إجرامية تورطت في سلسلة من جرائم السرقة وتهريب المواد المخدرة.

جاءت هذه العملية في إطار جهود تأمين المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة الجريمة المنظمة.

بناءً على معلومات دقيقة وردت إلى قيادة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، تمكنت من توقيف 15 شخصاً وحجز 3 مركبات ودراجة نارية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ تقدر بـ 9337، وكمية من الكيف المعالج، و14 هاتف نقال ، ومبلغ مالي مزور من فئة 1000 دج، بقيمة تقدر بحوالي 13000 دج، كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج بإجمالي 62 مليون دج وقارورة مسيلة للدموع وأسلحة بيضاء كانت تستعمل للسرقة

تم توجيه تهم جنائية للمشتبه فيهم، بينها تكوين جمعية أشرار لأغراض إعداد جنائي، وجناية السرقة المقترنة بظروف تشديدية مثل الليل والتعدد والتهديد بالعنف واستحضار مركبة. كما وجهت لهم تهم بجناية الحيازة والمتاجرة والنقل والعرض للبيع للمواد المخدرة، وجنحة تهريب مواد صيدلانية باستخدام مركبة.