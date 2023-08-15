المسيلة: تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز 6651 قرص بريغابالين

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من تفكيك شبكة إجرامية دولية. مكونة من 4 أشخاص و حجز 6651 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ.

وحسب بيان لذات المصالح، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه تمكنت من توقيف 4 أشخاص ، و حجز سيارة سياحية و 4 هواتف نقالة.

أين تم توجيه لهم تهم تكوين جمعية أشرار لأجل الإعداد و إرتكاب جناية الحصول و شراء و وضع للبيع و حيازة و نقل مخدرات صلبة كوكايين بطريقة غير مشروعة. ضمن جماعة إجرامية منظمة. و جناية التهريب على درجة أعلى من الخطورة تهدد الصحة العمومية ، بإستعمال وسيلة نقل .

هذا و سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.