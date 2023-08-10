المسيلة: تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز 700 غ كوكايين

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من تفكيك شبكة إجرامية دولية مكونة من 5 أشخاص، وحجز 700 غ من مادة المخدرات الصلبة كوكايين.

العملية حسب بيان تحصلت النهار اونلاين على نسخة منه، مكنت من حجز أجهزة حساسة ممثلة في جهاز تحديد المواقع gps. ومنظار ميدان نهاري ، و أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى ثلاث سيارات سياحية. ومبلغ مالي من العملة المحلية والأجنبية.

ووجهت للموقوفين، تهم تكوين جمعية أشرار لأجل الإعداد لجناية، وجناية الحصول وشراء ووضع للبيع. وحيازة مخدرات صلبة كوكايين بطريقة غير مشروعة. وجناية التهريب على درجة أعلى من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل.

هذا و سيتم تقديم المتهمين، أمام الجهات القضائية المختصة، بعد الإنتهاء من التحقيق.