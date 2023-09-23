المسيلة: تفكيك شبكة إجرامية زرعت الرعب لدى الموالين 

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية زرعت الرعب لدى الموالين تمتهن سرقة المواشي.

وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، نجح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الريش، التابعين للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الملح، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي.

وبعد استيفاء جمبع الاجراءات القانونية وتفتيش مساكن المشتبه فيهم تم حجز مبلغ مالي معتبر قدر ب 586000 دج وهاتفين ذكيين. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق.