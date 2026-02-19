المسيلة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أزيد من 13 ألف كبسولة مهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة، ممثلةً في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، مع حجز 13650 كبسولة مهلوسة من نوع “بريغابالين”.

العملية تعود إلى ورود معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط عبر إقليم الولاية. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات المعمقة، تحت الإشراف المستمر لنيابة الجمهورية المختصة إقليميًا، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهما على متن مركبة. وتم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 13650 كبسولة، كانت مخزنة ومموهة بإحكام داخل المركبة. إضافة إلى مبلغ مالي قدّر بـ 25 ألف دينار جزائري يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وأسفرت مواصلة التحقيقات عن تحديد هوية شريك الموقوف، الذي لا يزال في حالة فرار، فيما تم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميًا، لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.