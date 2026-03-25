المسيلة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 14 ألف قرص بريغابالين

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية، مع حجز كمية معتبرة قدرت بـ 14,145 كبسولة مهلوسة من نوع “بريغابالين”.

وجاءت هذه العملية النوعية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة ما تعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

.وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية تعود إلى تحريات دقيقة باشرتها الفرقة ذاتها، إثر معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى إقليم الولاية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات المعمقة، وتحت إشراف مستمر من نيابة الجمهورية المختصة، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما على متن مركبة نفعية. كما أسفرت العملية عن ضبط الكمية المذكورة من المؤثرات العقلية، كانت مخزنة ومموهة بإحكام داخل أجزاء المركبة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليمياً، لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.