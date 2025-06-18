المسيلة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس

تمكّنت عناصر مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية، وذلك في إطار العمليات الميدانية الأمنية واستغلالًا لمعلومات دقيقة وردت إلى المصالح ذاتها.

وحسب بيان رسمي للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، فقد تم تحديد هوية كافة عناصر الشبكة وتوقيف مشتبه فيهما. مع حجز كمية ضخمة قدّرت بـ 10.603 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، بالإضافة إلى سيارتين سياحيتين استُخدمتا في عمليات النقل والترويج.

وأكد البيان أن المشتبه فيهما سيُقدّمان أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا فور استكمال إجراءات التحقيق.