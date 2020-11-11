المسيلة: تفكيك شبكة تتاجر في المخدرات وحجز أكثر من 22 ألف قرص مهلوس

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المسيلة: تفكيك شبكة تتاجر في المخدرات وحجز أكثر من 22 ألف قرص مهلوس
بقلم سفيان قوادري

تمكن فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، من وضع حد لشبكة إجرامية تتاجر في المخدرات.

وتتكون الشبكة من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 46 سنة، متورطين في عملية نقل والمتاجرة وترويج المؤثرات العقلية.

و تنشط الشبكة على مستوى ولاية المسيلة وأحد الولايات المجاورة.

العملية جاءت إثر معلومات لذات المصالح عن وجود أفراد يقومون بترويج مؤثرات عقلية، ليتم وضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع بهم.

حيث تم تفتيش منازل المشتبه فيهم تم حجز 22470 قرص مهلوس من نوع بريڨابلين 150mg و 300 mg.

وكذا مبلغ مالي قدر ب 1866500 دج و 200 أورو ، و هواتف نقالة و مركبتين .

هذا وسيتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، بعد إستكمال إجراءات التحقيق.


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