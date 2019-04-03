المسيلة.. تفكيك شبكة دولية في المتاجرة بالمخدرات وحجز 37 كيلو “زطلة”

فككت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة شبكة دولية مختصة في تجارة المخدرات مع حجز 37 كلغ من الكيف المعالج.

وحسبما أورده بيان لذات المصالح اليوم الاربعاء، فإن كمية المخدرات المحجوزة تم حجزها مطلع الأسبوع الجاري.

حيث كانت بحوزة أفراد شبكة دولية مختصة في تجارة المخدرات تتكون من 11 شخصا تم توقيف 7منهم.

فيما لا يزال البحث جاريا عن الـ4 الآخرين. وفقا لذات المصدر.

وأضاف البيان، بأن الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام في مركبتين سياحيتين، مشيرا أن عملية الحجز من استرجاع هاتين المركبتين

اللتين كانتا تستخدمان في تسويق هذه البضاعة.

وسيتم عرض الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية لدى محكمة المسيلة، حسبما خلص إليه ذات المصدر.