المسيلة: تفكيك شبكة دولية مختصة في الاتجار بالبشر

تمكن افراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة نهاية هذا الأسبوع من معالجة قضية نوعية متمثلة في تفكيك شبكة دولية متكونة من جماعة اجرامية منظمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية ، مختصة في الاتجار بالبشر ضد ضحايا في حالة استضعاف من بينهم اطفال.

حيث تم توقيف شخصين وتحديد هوية باقي عناصر الشبكة من بينهم اجانب مقيمين بالخارج.

تم تقديم الاطراف امام وكيل الجمهورية المختص الذي احال ملف القضية علي قاضي التحقيق الذي بدوره امر بإيداع الموقوفين الحبس المؤقت .