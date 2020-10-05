المسيلة.. تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها واسترجاع 25 مركبة

تمكنت مصالح أمن دائرة جبل امساعد بولاية المسيلة من تفكيك شبكة دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات.

القضية تعود إلى سنة 2018 ، أين باشرت ذات المصالح تحريات، بعد حجز سيارة محل شبهة.

ليتم فتح تحقيق معمق إستغلته ذات المصالح، مكّن من الكشف عن وجود شبكة تقوم بتهريب السيارات والمتاجرة فيها بعد تزوير وثائقها.

وحسب معلومات “النهار” فإن الشبكة تنشط على محور ولايات المسيلة، وهران سطيف، برج بوعريريج، ميلة، باتنة، تبسة، البليدة وأدرار.

وتتكون الشبكة من 44 شخصا، أغلبهم من جنسيات أجنبية يقومون بإدخال سيارات من دول أوروبية.

خاصة وأن لهم علاقات مع موظفين وإطارات ورؤساء مصالح ، يقومون بتزوير وإنجاز ملفات ووثائق للمركبات ،وتحويلها لأفراد الشبكة.

المصالح الأمنية، بعد تكثيف التحريات واستجواب الضحايا ، تمكنت من الوصول إلى أفراد الشبكة، غير أن عدد منهم في حالة فرار.

كما تم التوصل إلى أن البعض من أفراد الشبكة موجودون في السجن، بعد توقيفهم في قضايا أخرى مشابهة.

ليتم حجز 24 سيارة بالإضافة إلى شاحنة من الحجم الكبير، وإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم.

الذي حولهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح من أجل استدعاء المتهمين في القضية.