المسيلة.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت عقب تحريات باشرتها مصلحة البحث والتحرّي للدرك الوطني، وأسفرت عن تحديد شبكة تضم 6 أشخاص، تم توقيف 4 منهم، بينما لا يزال شخصان في حالة فرار بعد تحديد هويتيهما، مع تواصل التحقيقات لتوقيفهما.

وتم خلال العملية حجز كمية من الكيف المعالج تقدَّر بـ 434 غرامًا، إضافة إلى 4 غرامات من مادة الكوكايين، و125 قرصًا مهلوسًا من نوع “إكستازي”، إلى جانب 9 كبسولات من المؤثرات العقلية.

كما تم ضبط 8 هواتف نقالة، و66.500 دينار جزائري يشتبه أنها من عائدات الترويج. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء متمثلة في سيف وساطور و3 أسلحة تقليدية الصنع. فضلاً عن حجز دراجة نارية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة وترويج السموم.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.