المسيلة.. تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالذخيرة وحجز 154 كلغ من البارود

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، من تفكيك شبكة متكونة من4 أفراد مختصة في الصناعة والمتاجرة بالذخيرة على مستوى إقليم ولاية.

وحسب بيان لذات السلك الأمني، فإنه بعد ورود معلومة مفادها تواجد عصابة تنشط على مستوى الولاية، تم إعداد خطة محكمة للإيقاع بها.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم توقيف 4 أشخاص “ش،ن” “ش،س”، “ش،ع”، “ش،أ” فيما لا يزال “ش،ع” في حالة فرار.

وأضاف ذات البيان، أن الأفراد المشتبه بهم يقطنون بولاية المسيلة تتراوح أعمارهم بين 19 و 52 سنة.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تفتيش منزلي المشتبه فيهما يتعلق الأمر بكل من المسمى “ش،ن” و”ش،ع”.

حيث تم حجز 154 كلغ من مادة البارود الأسود، 36 كلغ من مادة الكبريت، 46 كلغ أسمدة بيضاء ” أزوت”.

إلى جانب 3580 خرطوشة، من بينها 890 خرطوشة فارغة،2690 خرطوشة مملوءة، 200 مقذوف رصاصي تقليدي الصنع.

و5 كلغ من مادة الصاشم، منظار ميدان، بندقية صيد نوع روبوست عيار 16 ملم. وفقا لذات البيان.