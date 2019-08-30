المسيلة : تفكيك شبكة مختصة في تقليد الأختام وتزوير الوثائق

فككت، شرطة حمام الضلعة في المسيلة، شبكة، متكونة من ثلاثة أشخاص، مختصة في تقليد الأختام وتزوير الوثائق والمحررات الرسمية.

وحسبما أفاد به بيان أمن الولاية، فإنّ الشبكة التي تنشط عبر اقليم الولاية، تتراوح أعمار المشتبه بهم مابين 45 و64 سنة.

حيث تختص في تقليد الأختام وتزوير الوثائق والمحررات الرسمية.

وخلال هذه العملية تم حجز مجموعة من الأختام المقلدة، ووثائق ومحررات رسمية مزورة، بالإضافة إلى مركبة سياحية.

ليتم إنجاز ملفات قضائية للمتورطين، من أجل قضية تقليد أختام الدولة والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

وقد أحالهم قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بنفس المحكمة، حيث أمر بإيداعهم مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.