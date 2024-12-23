المسيلة: تفكيك شبكة مضاربة وحجز 120 قنطاراً من الذرة والصوجا

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المسيلة خمسة أشخاص تورطوا في المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي.

وأسفرت العملية عن حجز قرابة 120 قنطاراً من مادتي الذرة والصوجا، التي تم نقلها على متن جرار بمقطورة على أساس أنها موجهة لتغذية الأنعام. في حين تبين أنها مواد صافية غير معالجة ومخالفة للفواتير المقدمة.

وأظهرت التحقيقات أن الأكياس المحجوزة خالية من البيانات الإلزامية للوسم، بينما الوثائق تشير إلى استخدام المواد في أعلاف الأنعام، وهو ما ثبت عدم صحته.

التحقيق قاد إلى كشف تورط أربعة أشخاص إضافيين، من بينهم مسيرون لإحدى المطاحن الخاصة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم تشمل المضاربة، الإخلال بتنظيم السوق، تحرير فواتير غير مطابقة. وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بإعلام المستهلك واستغلال منشآت مصنفة دون تراخيص.