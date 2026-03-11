المسيلة.. تفكيك شبكة وحجز أكثر من 10 آلاف كبسولة بريغابالين

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية، تتكون من 5 أشخاص، مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية. مع حجز 10.410 كبسولة مهلوسة من نوع “بريغابالين”. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ150 مليون سنتيم يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الشرطة لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الاتصال بأمن ولاية المسيلة، فإن العملية نفذتها عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، عقب تحريات معمقة باشرتها الفرقة بعد الاشتباه في نشاط شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الولاية.

وتحت الإشراف المستمر لنيابة الجمهورية المختصة، كثفت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها، ما مكن من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيف خمسة مشتبه فيهم.

كما أسفرت عمليات تفتيش مساكن الموقوفين عن ضبط الكمية المحجوزة من المؤثرات العقلية. إلى جانب المبلغ المالي الذي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الممنوعة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.