المسيلة: تفكيك شبكتين لترويج المؤثرات العقلية وحجز أكثر من 16 ألف قرص

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، في عمليتين نوعيتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذلك بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لعناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية.

وحسب بيانٍ صادر عن خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، فقد أسفرت العمليتان عن توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، مع تحديد هوية باقي أفراد الشبكتين.

كما تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدَّر بـ 16.320 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ. إضافة إلى سارتين سياحيتين كانتا تستعملان في عملية النقل.

وأوضح البيان أن مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة تكفلت بالتحقيق في القضية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.