المسيلة: تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي وإسترجاع 28 رأسا من الغنم

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر إقليم ولاية المسيلة والولايات المجاورة لها.

وخلال العملية تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و34 سنة، يقطنان بالجلفة واسترجاع 28 رأسا من الغنم وتسليمها لصاحبها في بلدية جبل امساعد.

كما مكنت العملية من حجز شاحنة كانت تستغل في عملية نقل المسروقات و وضعها داخل المحشر البلدي.

عملية التوقيف تمت في ظرف قياسي لم يتجاوز ال24 ساعة، و فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح