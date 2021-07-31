المسيلة: تلقيح أزيد من 11 ألف شخص عبر المساجد خلال أسبوعين

كشف مدير الشؤون الدينية بالمسيلة يوسف بارود، أن عملية تلقيح المواطنين داخل المساجد والفضاءات التابعة لها متواصلة، و قد تم تلقيح أزيد من 11 ألف شخص خلال أسبوعين.

وأكد بارود للنهار اونلاين أن العملية تسير بوتيرة جيدة وعرفت إقبالا معتبرا للمواطنين قصد تلقي اللقاح، أين تم إطلاق العديد من الحملات التحسيسية من طرف الأئمة لفائدة المصلين ورواد المساجد من أجل توعيتهم بأهمية التلقيح والتقيد يالإجراءات اللازمة في هذه الظروف الصحية الصعبة.

هذا وقال مدير الشؤون الدينية أنه قد تم وضع برنامج خاص بالتنسيق مع الجهات الصحية لتأطير العملية عبر مساجد الولاية.