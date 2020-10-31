المسيلة.. تمديد إجراءات الحجر اليوم إلى ما بعد منتصف الليل إستثناءً

أعلن والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أنه قد تقرر وبصفة استثنائية، تمديد إجراءات الحجر الصحي اليوم السبت إلى غاية ما بعد منتصف الليل.

ويأتي ذلك، تزامنا و رفع العلم الوطني بساحة 01 نوفمبر في الولاية، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم إتخاذ هذا القرار، بعد التشاور مع اللجنة الولائية متعددة القطاعات للوقاية ومتابعة ومكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وأكد البيان، على ضرورة احترام البروتوكول الصحي بالتباعد الاجتماعي، وإرتداء الأقنعة الواقية.

وأشار البيان، إلى إن الاحتفال الرسمي للولاية يكون على مستوى ساحة أول نوفمبر ببلدية المسيلة، و يتم احياء الذكرى على مستوى كافة بلديات الولاية.