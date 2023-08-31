المسيلة.. تنصيب اللجنة المحلية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر

ترأس الأمين العام لولاية المسيلة، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة عدة محاور اين تم تنصيب اللجنة المحلية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.

وحسب بيان الولاية تم عرض حصيلة الإنجازات الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر الصفقة رقم 05 لسنة 2023. من طرف المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية GGR والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER .

ويشار أن الإجتماع تم بحضور مدير الإدارة المحلية، محافظ الغابات، مدير المصالح الفلاحية. مديرة البينة، مدير الموارد المالية، مدير الأشغال العمومية. مدير جامعة محمد بوضياف، المحافظ الجهوي لتطوير السهوب لإقليم الوسط الشرقي. رئيس الغرفة الفلاحية. مدير محطة الأبحاث الغابية الجلفة، المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، مدير مركز البحث CRASTRA المسيلة، المدير الجهوي للهندسة الريفية أطلس الجلفة، المدير الجهوي للهندسة الريفية زكار البويرة. المدير الجهوي للهندسة الريفية بابور جيجل، المدير الجهوي للهندسة الريفية الهضاب قسنطينة، رئيس جمعية احباب مدينة بوسعادة، رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، رئيسة جمعية اصالة لترقية المرأة الريفية.