المسيلة..تواصل عملية البحث عن الطفل المفقود بالمعاضيد

تتواصل بمنطقة المعاضيد عملية البحث عن الطفل خليل قواسمية، صاحب العشر سنوات، والذي غاب عن الانظار منذ عصر أمس من مسكنه بمنطقة الغيل التابعة لبلدية المعاضيد بالمسيلة.

الطفل وحسب معلومات للنهار اونلاين، مصاب بمرض التوحد و غاب عن الانظار في ظروف غامضة.

أين انطلقت عملية البحث عنه منذ ليلة أمس، ويشارك في عملية البحث مواطنون و أهل المفقود.

بالإضافة إلى اعوان الدرك الوطني والحماية المدنية، حيث يتم تمشيط الجبال المحاذية لمسكن الطفل على أمل العثور عليه.