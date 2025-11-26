المسيلة: توقيف شخصين بتهمة السرقة وإخفاء أشياء مسروقة

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة عن توقيف شخصين تورطا في قضية سرقة جهاز حاسوب محمول من أحد المحلات التجارية بمدينة المسيلة. وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق فعل السرقة.

وجاءت العملية إثر تلقي شكوى رسمية من صاحب المحل، حيث باشرت عناصر الأمن الحضري الثالث تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.

وخلال التحقيق، اتضح أن الجاني قام ببيع الجهاز المسروق لشخص آخر. حيث تم توقيف هذا الأخير أيضا مع استرجاع جهاز الحاسوب محل السرقة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة التي فتحت ملفًا جزائيًا ضدهما بتهمة السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.

