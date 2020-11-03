المسيلة: توقيف شخصين سرقا بندقية صيد ومجوهرات من منزل بمقرة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة مقرة بولاية المسيلة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و 24 سنة بتهمة الشرقة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فتعود القضية إلى تقدم الضحية لذات المصالح بعد تعرضه للسرقة من داخل منزله.

وطالت العملية كمية معتبرة من المعدن الأصفر “ذهب” بالإضافة إلى بندقية صيد مرخصة ومجموعة من خراطيش الصيد.

أين قام بتقييد شكوى رسمية، وعلى إثرها كثفت ذات المصالح من عمليات البحث والتحري عن الفاعلين.

وتم في ظرف وجيز من التعرف على المشتبه فيهما وتوقيفهما مع استرجاع جل المسروقات التي كانت مخبأة داخل أحد المساكن.

وتتمثل المسروقات في 01 كيلوغرام و345,38 غرام من المعدن الأصفر، بندقية صيد ذات ماسورتين، بالإضافة إلى 32 خرطوشة صيد.

وقد تم تشكيل ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة عن قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة.