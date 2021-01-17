المسيلة: توقيف شخصين متلبسين بسرقة محل تجاري

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بولاية المسيلة من توقيف شخصين متلبسين في عملية سرقة محل تجاري.

وجاءت العملية بعد تلقي نداء لقيام بعض المواطنين من توقيف شخصين ضبطا في حالة تلبس يقومان بسرقة محل تجاري.

ليتنقل مصالح الأمن إلى عين المكان ويتمكنوا من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و 27 سنة، مع حجز سلاح أبيض وشاقور .

وفي نفس السياق أثبتت التحريات تورط المشتبه فيهما في قضية اخرى تتعلق بالسرقة بالعنف والإعتداء بسلاح أبيض.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضدهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة في قضية محاولة السرقة بالكسر.

وقد صدر أمر ايداع في حق المشتبه فيهما بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.